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Ödemiş'te 37,5 litre sahte rakı ve ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ | 05.01.2018 16:45 | Son Güncelleme 30 dakika önce

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, bir markete polisin düzenlediği operasyonda, şişe ve damacanalar içerisinde toplam 37.5 litre sahte rakı, işyeri sahibinin evindeki aramada ise 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Rakılara el konulurken, gözaltına alınıp hakkında tutanak tutulan market sahibi, serbest bırakıldı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Süleyman Demirel Mahallesi'ndeki bir markette sahte alkollü içki satıldığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, dün markete operasyon düzenledi. Marketteki aramada, kaçak olarak üretildiği belirlenen 3 ayrı damana içerisinde toplam 29 litre, 7'si 50 cc'lik, 5'i de kapağı üzerinde TAPDK bandrolü bulunan 100 cc'lik şişeler içinde toplam 8.5 litre rakı ele geçirildi. Market sahibi 36 yaşındaki K.A.'nın Anafartalar Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada da ruhsatsız 2 av tüfeği bulundu. Rakı ve ruhsatsız tüfeklere el konulurken, K.A., gözaltına alındı. Ele geçirilen sahte rakılardan numune alınarak, incelemeye gönderildi. Hakkında, 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan tutanak tutulup, ifadesi alınan K.A. serbest bırakıldı.

Aynı market hakkında daha önce de tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması ve el değiştirmesi suçundan tutanak tutulduğu bildirildi.

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