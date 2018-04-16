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Ödemiş'te 4 uyuşturucu şüphelisinden 1'i tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 17:40 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda bir miktar esrar ve hintkeneviri tohumu ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden uyuşturucu sattığı belirlenen 1'i tutuklandı.

Ödemiş'te 4 uyuşturucu şüphelisinden 1'i tutuklandı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda bir miktar esrar ve hintkeneviri tohumu ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden uyuşturucu sattığı belirlenen 1'i tutuklandı. İçici oldukları anlaşılan diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Türkmen Mahallesi'ndeki N.D.'ye (46) ait evde uyuşturucu imalatı ve satışı yapıldığını belirledi. Söz konusu eve bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, N.D.'nin evin bahçesinde O.A. (33) ile esrar alışverişi yaptığı görüldü. Polis, alışverişin ardından O.A.'nın evden ayrılmasıyla operasyona başladı. Önce O.A.'yı yolda durduran polis, üzerinde yaptığı aramada 4 gram esrar ele geçirdi. Ardından eve giren polis ekipleri, bu sırada dışarı çıkmak üzere olan N.D.'nin (36) elindeki bir şeyi yere attığını far ketti. N.D.'nin yere açtığı küçük poşet içerisinde 8 gram esrar olduğu belirlendi. Evin içinde de K.D. (27), sardığı 2 gram esrarı içerken suçüstü yakalandı. Evde yapılan aramada, toplamda 768 gram hintkeneviri tohumu, 333 gram esrar, 1 hassas terazi ve esrar satışından elde edildiği belirlenen 2 bin 520 lira ele geçirildi. Operasyonda O.A., N.D. ve K.D., uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak, evin sahibi N.D. ise uyuşturu imal etmek ve satmak suçlarından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden, esrar sattığı belirlenen N.D., tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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