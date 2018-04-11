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Ödemiş'te cinayet: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 22:22 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, İbrahim Bülbül (32) ve Erdoğan Gölcük (30) öldürülmüş, Gültekin Köle (32) ise aynı yerde yaralı halde bulundu.

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, İbrahim Bülbül (32) ve Erdoğan Gölcük (30) öldürülmüş, Gültekin Köle (32) ise aynı yerde yaralı halde bulundu. Olay yerindeki bir av tüfeği ve bir tabancaya incelenmek üzere el konuldu.

Bugün saat 15.00 sıralarında, Ödemiş-Şirinköy Karayolu'nun 2'nci kilometresindeki Kerpiçlik mevkisinde yaralı bir kişi olduğunu görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, İbrahim Bülbül ile Ödemiş'te berberlik yapan Erdoğan Gölcük'ün cesetlerini bulurken, Gültekin Köle'nin ise yaralı olduğu anlaşıldı. Yapılan icelemede, Bülbül'ün başından, çiftçilik yapan eniştesi Köle'nin ise sırtından tabancayla, Gölcük'ün ise bacağından av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi. Gültekin Köle ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Köle'nin sağlık durumun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Yaşamını yitiren İbrahim Bülbül ile Erdoğan Gölcük'ün cesetleri ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Olayda yaşamını yitiren İbrahim Bülbül'ün eniştesi Gültekin Köle ile bugün saat 13.00 sıralarında Erdoğan Gölcük'ü iş yerinden aldıkları belirlendi. 3 kişinin olay yerine geldiği otomobilin yanında bulunan tabanca ve av tüfeğine incelenmek üzere el konuldu. Jandarma, soruşturma başlatırken, Bülbül, Gölcük ve Köle'nin birbirlerini vurdukları üzerinde durulduğu belirtildi.

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