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Ödemiş'te orman yangını (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 16:47 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık ve makilikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık ve makilikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Hacı Hasan Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlıkta, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine haber verdi. Sarp arazide çıkan yangına 4 helikopterle havadan, 2 arazözle de karadan müdahale edilmeye başlandı. Orman işçileri, yangın söndürme çalışmalarını sürdürürken alevlerin, rüzgarın etkisiyle 2 hektarlık alana yayıldığı belirtildi. Bölgede söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

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