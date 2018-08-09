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Ödemiş'te orman yangını (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 19:59 | Son Güncelleme

YANGIN KONTROL ALTINDA İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman ve makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, havadan ve karadan edilen müdahale ile kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandı.

Ödemiş'te orman yangını (2)

YANGIN KONTROL ALTINDA
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman ve makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, havadan ve karadan edilen müdahale ile kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandı. 4 helikopter ile havadan, 10 arazöz, 6 teknik personel, 2 su tankeri, 1 dozer ve itfaiye araçlarıyla ise karadan yangına müdahale edildi. Ayrıca Hacı Hasan Mahallesi'nde bir grup vatandaş, ellerinde küreklerle yangın söndürme çalışmalarına yardımcı oldu.
Öte yandan, yangında ormanlık bölgede bulunan boş tek katlı bir ev de yandı. Alevlerin bölgedeki kiraz ve incir bahçelerine de zarar verdiği belirtildi.

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

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Ödemiş'te orman yangını (2)Ödemiş'te orman yangını (2)Ödemiş'te orman yangını (2)Ödemiş'te orman yangını (2)

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