Ödemiş'te seyir terasında gaspa 2 tutuklama

Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki, 3 arkadaştan 2'sinin toplam 1060 lira parasını gasp edip, alıkoydukları ileri sürülen 2 şüpheli, polis tarafından yakalanıp, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Ödemiş'te yaşayan Hasan Yurtseven (19), Koray Çoban (22) ve Mustafa Savaş (24), bugün saat 02.00 sıralarında, otomobilleriyle Ahrandı Mevkisi'ndeki seyir tepesine çıktı. Bir süre sonra yanlarına içinde 2 kişi bulunan başka bir otomobil yanaştı. İddiaya göre, otomobilden inen 2 kişiden 31 yaşındaki E.Ç., üç arkadaştan Hasan Yurtseven'i darp edip, cebindeki 60 TL'sini gasp etti. Bu sırada yanında bulunan 25 yaşındaki arkadaşı O.B. de, kredi kartı olduğunu farkettiği Mustafa Savaş'ı zorla otomobiline bindirip, Saraçoğlu Caddesi'ne götürüp buradaki bir banka şubesinden 1000 TL çektirip, parayı gasp etti.
Bankadan çıktıktan sonra tekrar Ahrandı Tepesi'ne dönüşe geçecekleri sırada Savaş, O.B.'nin dalgınlığından yararlanıp, kaçtı. Savaş, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, O.B.'yi Saraçoğlu Caddesi'nde yakalayıp, gözaltına aldı. Polis, Hasan Yurtseven ve Koray Çoban'ı da yanına alan diğer şüheli E.Ç.'nin 34 KE 7398 plakalı otomobiliyle Kuşadası yönüne gittiğini plaka takip sisteminden tespit etti. Bunun üzerine Kuşadası polisi ile irtibata geçildi. Kuşadası polisi ilçe girişinde otomobili durdurup, E.Ç.'yi gözaltına alınıp, Yurtseven ve Çoban'ı kurtardı.
Polisteki işlemlerinin ardından 'gasp, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.
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