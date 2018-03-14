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Ödemiş'te silahlı kavga: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 02:25 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, iddiaya göre Ali Özay (29), aralarında husumet olduğu öne sürülen Mehmet Poyraz'ı (24) tabancayla vurdu.

Ödemiş'te silahlı kavga: 1 ölü

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, iddiaya göre Ali Özay (29), aralarında husumet olduğu öne sürülen Mehmet Poyraz'ı (24) tabancayla vurdu. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Poyraz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Özay jandarma tarafından kısa sürede yakalandı.
Olay, bugün saat 23.00 sıralarında Zafer Mahallesi Ahrandı Mevkii'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen Mehmet Poyraz ile Ali Özay sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. İddiaya göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özay belindeki tabancayı çıkararak Poyraz’a ateş etti. Vücuduna isabet eden mermiyle kanlar içinde yere yığılan Poyraz'ı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Poyraz'ı ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Poyraz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kayıplara karışan ve Ödemiş Belediyesi personeli olduğu öğrenilen Ali Özay, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Özay'ın, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, Mehmet Poyraz'ın cesedi de savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp kurumu Morgu'na gönderildi.
Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Ödemiş'te silahlı kavga: 1 ölüÖdemiş'te silahlı kavga: 1 ölüÖdemiş'te silahlı kavga: 1 ölüÖdemiş'te silahlı kavga: 1 ölü

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