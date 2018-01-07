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Ödemiş'te toplam 69 şişe kaçak rakı ve viski ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ | 07.01.2018 10:45 | Son Güncelleme 6 saat önce

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polisin şüphele üzerine durdurduğu bir panelvan minibüsteki 7 koli içerisinde 70 ve 100 cc'lik toplam 69 şişe kaçak rakı ve viski ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan hakkında tutanak tutulduktan sonra, serbest bırakıldı.

Dün saat 14.00 sıralarında, Emmioğlu Mahallesi'ndeki Ödemiş Sanayi Sitesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, bir panelvan minibüsten içki kolileri indirildiğini farkedince şüphelendi. 60 yaşındaki D.K.'nın indirmeye çalıştığı kolileri inceleyen polis, içki şişelerinin üzerinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrol bulunmadığını belirledi. Kaçak üretildiği anlaşılan 70 cc'lik 29 şişe rakı ile 26'sı 70 cc'lik, 14'ü ise 100'cc'lik toplam 40 şişe viskiye el konuldu. El konulan içkiler, imha edilmek üzere Ödemiş Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. D.K., gözaltına altına alındı.

İfadesine başvurulan D.K., hakkında 5 bin 607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan tutanak tutulduktan sonra, serbest bırakıldı. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, narkotik ve kaçakçılık başta olmak üzere her türlü suç ve suçluyla mücadelelerine kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

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