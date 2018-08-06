HABER

Ödemişte tren otomobile çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 00:58 | Son Güncelleme

İZMİR’in Ödemiş ilçesinde yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitte otomobile çarptı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Ödemişte tren otomobile çarptı: 2 yaralı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR’in Ödemiş ilçesinde yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitte otomobile çarptı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü, iddiaya göre fren yerine gaza bastı.
Ödemiş, İzmir seferini yapan 32730 sefer sayılı yolcu treni saat 14.50 sıralarında, Ödemiş’ten hareket etti. Tren, Doyranlı Mahallesi kontrolsüz hemzemin geçidine geldiği sırada, Sedat Fehmi Timuçin (31) yönetimindeki 35 ZA 1805 plakalı otomobilin sürücüsü, iddiaya göre treni gördü, panik yaparak fren yerine gaza bastı. Hızla gelen trenin makinisti, defalarca uyarı için kornaya basmasına rağmen otomobile yandan çarptı. Tren, otomobili 50 metre kadar önüne katıp sürükledikten sonra yol kenarına attı. Otomobilde bulunan Tuğrul Timuçin (63) hafif, oğlu Sedat Fehmi Timuçin ise ağır yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle trendeki yolcular ise panikle kendilerini dışarıya attı.
Kaza sonrasında olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen kaza kırım ekibi, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Sürücü Timuçin, yaklaşık 20 dakikalık bir çalışma sonucunda bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır Sedat Fehmi Timuçin, daha sonra İzmir’e sevk edildi.
Kaza sonrasında seferlerde de yaklaşık 1 saat aksama yaşandı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından tren yoluna devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Ödemişte tren otomobile çarptı: 2 yaralıÖdemişte tren otomobile çarptı: 2 yaralı

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar ettiSosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti
Park halindeki mazot tankerine çarptı, öfkesini habercilerden çıkardıPark halindeki mazot tankerine çarptı, öfkesini habercilerden çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süper Kupa, Galatasaray'ı yıkan Akhisarspor'un oldu

Süper Kupa, Galatasaray'ı yıkan Akhisarspor'un oldu

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti

Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bağ evinde dehşet!

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bağ evinde dehşet!

Sivas’ta yalnız yaşayan Basri Bayram duş almak için camiye girdi! Sonrası korkunç

Sivas’ta yalnız yaşayan Basri Bayram duş almak için camiye girdi! Sonrası korkunç

19 kiloluk obez kedi 'Taci' üzerinden hayvanseverlere önemli uyarı

19 kiloluk obez kedi 'Taci' üzerinden hayvanseverlere önemli uyarı

İstanbul Şile'de kaybolan 11 yaşındaki Berrak'tan acı haber geldi

İstanbul Şile'de kaybolan 11 yaşındaki Berrak'tan acı haber geldi

Türkiye'de bir tane vardı, çalındı! Doktor hırsızlara seslendi: Pazartesi iki hastam var...

Türkiye'de bir tane vardı, çalındı! Doktor hırsızlara seslendi: Pazartesi iki hastam var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.