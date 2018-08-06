HABER

Ödemişte tren otomobile çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 09:27 | Son Güncelleme

İZMİR’in Ödemiş ilçesinde yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitte otomobile çarptı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR’in Ödemiş ilçesinde yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitte otomobile çarptı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü, iddiaya göre fren yerine gaza bastı.

Ödemiş, İzmir seferini yapan 32730 sefer sayılı yolcu treni saat 14.50 sıralarında, Ödemiş’ten hareket etti. Tren, Doyranlı Mahallesi kontrolsüz hemzemin geçidine geldiği sırada, Sedat Fehmi Timuçin (31) yönetimindeki 35 ZA 1805 plakalı otomobilin sürücüsü, iddiaya göre treni gördü, panik yaparak fren yerine gaza bastı. Hızla gelen trenin makinisti, defalarca uyarı için kornaya basmasına rağmen otomobile yandan çarptı. Tren, otomobili 50 metre kadar önüne katıp sürükledikten sonra yol kenarına attı. Otomobilde bulunan Tuğrul Timuçin (63) hafif, oğlu Sedat Fehmi Timuçin ise ağır yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle trendeki yolcular ise panikle kendilerini dışarıya attı.

Kaza sonrasında olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen kaza kırım ekibi, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Sürücü Timuçin, yaklaşık 20 dakikalık bir çalışma sonucunda bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır Sedat Fehmi Timuçin, daha sonra İzmir’e sevk edildi.

Kaza sonrasında seferlerde de yaklaşık 1 saat aksama yaşandı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından tren yoluna devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERBiz o zamanlar Almanya'daydık!Biz o zamanlar Almanya'daydık!
Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar ettiSosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti
Ödemişte tren otomobile çarptı: 2 yaralıÖdemişte tren otomobile çarptı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

İsrail'de hükümet Hamas ile anlaşmayı görüştü: Ya anlaşma olacak ya da savaş

İsrail'de hükümet Hamas ile anlaşmayı görüştü: Ya anlaşma olacak ya da savaş

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

İlber Ortaylı'dan canlı yayında gaf: Aptalın biri

İlber Ortaylı'dan canlı yayında gaf: Aptalın biri

Bafetimbi Gomis'ten kaçan penaltı sonrası olay paylaşım

Bafetimbi Gomis'ten kaçan penaltı sonrası olay paylaşım

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tudors sokak hayvanları için harekete geçti

Tudors sokak hayvanları için harekete geçti

Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti

Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bağ evinde dehşet!

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bağ evinde dehşet!

Sivas’ta yalnız yaşayan Basri Bayram duş almak için camiye girdi! Sonrası korkunç

Sivas’ta yalnız yaşayan Basri Bayram duş almak için camiye girdi! Sonrası korkunç

19 kiloluk obez kedi 'Taci' üzerinden hayvanseverlere önemli uyarı

19 kiloluk obez kedi 'Taci' üzerinden hayvanseverlere önemli uyarı

İstanbul Şile'de kaybolan 11 yaşındaki Berrak'tan acı haber geldi

İstanbul Şile'de kaybolan 11 yaşındaki Berrak'tan acı haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.