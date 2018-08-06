Ödemişte tren otomobile çarptı: 2 yaralı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR’in Ödemiş ilçesinde yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitte otomobile çarptı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü, iddiaya göre fren yerine gaza bastı.

Ödemiş, İzmir seferini yapan 32730 sefer sayılı yolcu treni saat 14.50 sıralarında, Ödemiş’ten hareket etti. Tren, Doyranlı Mahallesi kontrolsüz hemzemin geçidine geldiği sırada, Sedat Fehmi Timuçin (31) yönetimindeki 35 ZA 1805 plakalı otomobilin sürücüsü, iddiaya göre treni gördü, panik yaparak fren yerine gaza bastı. Hızla gelen trenin makinisti, defalarca uyarı için kornaya basmasına rağmen otomobile yandan çarptı. Tren, otomobili 50 metre kadar önüne katıp sürükledikten sonra yol kenarına attı. Otomobilde bulunan Tuğrul Timuçin (63) hafif, oğlu Sedat Fehmi Timuçin ise ağır yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle trendeki yolcular ise panikle kendilerini dışarıya attı.

Kaza sonrasında olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen kaza kırım ekibi, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Sürücü Timuçin, yaklaşık 20 dakikalık bir çalışma sonucunda bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır Sedat Fehmi Timuçin, daha sonra İzmir’e sevk edildi.

Kaza sonrasında seferlerde de yaklaşık 1 saat aksama yaşandı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından tren yoluna devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

