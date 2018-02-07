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Odun toplamak için gitti, dönüş yolunda traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 18:54 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde kahvehanesinde yakabilmek üzere Maden Deresi mevkiinde bulunan kendi arazisinden odun toplamaya giden ve dönüş yolunda direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün altında kalan sürücü Yalçın Öztaş (43), hayatını kaybetti.Kaza, Kocaali ilçesi Maden Deresi mevkiinde meydana geldi.

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde kahvehanesinde yakabilmek üzere Maden Deresi mevkiinde bulunan kendi arazisinden odun toplamaya giden ve dönüş yolunda direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün altında kalan sürücü Yalçın Öztaş (43), hayatını kaybetti.
Kaza, Kocaali ilçesi Maden Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 43 yaşındaki Yalçın Öztaş, Kocaali Yalı Mahallesi’nde bulunan kahvehanesinde yakabilmek üzere, Kocaali Maden Deresi yakınlarındaki arazisine odun toplamak için gitti. Odunları toplayarak dönüşe geçen Öztaş, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Traktör altında kalan talihsiz sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma konuyla ilgili inceleme başlattı.

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