Odun toplamak için ormana giden engelli çocuktan haber alınamıyor

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyünde dün odun toplamak için eşekle yakındaki ormanlık ve dağlık alana giden zihinsel engelli 15 yaşındaki Salih Oral'dan haber alınamıyor.
Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyünde yaşayan zihinsel engelli Salih Oral, dün eşekle yakacak odun toplamak için yakınlardaki ormanlık ve dağlık alana gitti. Akşam eve dönmeyince Salih Oral'ın yakınları ve köylüler, bölgeye gidip arama yaptı. Ancak sonuç alınamayınca, jandarmaya haber verildi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dün gece geç saatlere kadar yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.
Salih Oral'ı arama çalışmalarına, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.
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