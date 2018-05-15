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Odun toplamaya gittiği ormanda ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2018 12:17 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, odun toplamaya giden Dursun Kalabalık (68) ormanlık arazide ölü olarak bulundu.

Odun toplamaya gittiği ormanda ölü bulundu

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA) - ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, odun toplamaya giden Dursun Kalabalık (68) ormanlık arazide ölü olarak bulundu.
Olay, Osmancık ilçesine bağlı Akören köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Dursun Kalabalık dün öğleden sonra odun toplamak için ormanlık alana gitti. Köye geri dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya haber verdi. Jandarma tarafından yapılan çalışma sonucunda Kalabalık, bugün saat 10.00 sıralarında ormanlık arazide ölü olarak bulundu. Jandarma tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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