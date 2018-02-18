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Odun toplarken kaybolan yaşlı kadın, 24 saat sonra evine döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 18:45 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde eşiyle odun toplamaya giden ve yoğun sis nedeniyle yolu kaybeden yaşlı kadın, 24 saat sonra evine geri döndü.Edinilen bilgiye göre, İnebolu’ya bağlı Salcıoğlu köyü Yayla Mahallesi’nde eşi Ramazan Kara ile yaşayan ve odun toplamak için ormanlık alana giden 81 yaşındaki Zeliha Kara, yoğun sis nedeniyle evin yolunu kaybetti.

Odun toplarken kaybolan yaşlı kadın, 24 saat sonra evine döndü

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde eşiyle odun toplamaya giden ve yoğun sis nedeniyle yolu kaybeden yaşlı kadın, 24 saat sonra evine geri döndü.
Edinilen bilgiye göre, İnebolu’ya bağlı Salcıoğlu köyü Yayla Mahallesi’nde eşi Ramazan Kara ile yaşayan ve odun toplamak için ormanlık alana giden 81 yaşındaki Zeliha Kara, yoğun sis nedeniyle evin yolunu kaybetti. Eşinin ihbarı sonrasında kaybolan Zeliha Kara’yı Komando Birliğinin de katıldığı arama çalışmalarında jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, gün boyu aradı. Tüm aramalara rağmen Zeliha Kara bulunamadı.
Geceyi ormanda geçiren Zeliha Kara, 24 saat sonra sağ salim evine döndü. Eve dönen Zeliha Kara, sağlık kontrolünden geçirildi.

Odun toplarken kaybolan yaşlı kadın, 24 saat sonra evine döndü

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