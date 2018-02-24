Odunluk kavgasında bir aile katledildi

Bolu’nun Seben ilçesinde iki aile arasında odunluk nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurulan aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken, iki aileden 2’si ağır olmak üzere toplam 5 kişi de yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Bolu’nun Seben ilçesi Çeltikdere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seben ilçesi Çeltikdere köyünde amca çocukları oldukları öğrenilen Ayhan ile Zeki Büyüktopaç arasında, yaşadıkları evlerin ortasındaki odunluk nedeniyle bulunan husumet bugün kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine iddiaya göre, Zeki Büyüktopaç’ın oğlu Onur Büyüktopaç yanındaki tüfekle, kuzeni Ayhan ile birlikte eşi Emine, oğlu Taşkın, kardeşi Zekiye Büyüktopaç’a arka arkaya ateş etti.

Mermilerin isabet ettiği Emine, Taşkın, Zekiye ve Ayhan Büyüktopaç olay yerinde hayatlarını kaybederken, olay sonrasında çıkan arbedede Ayhan Büyüktopaç’ın babası Mehmet ile yeğeni Soner ve zanlı Onur Büyüktopaç, ağabeyi Mustafa ve babası Zeki Büyüktopaç yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Soner ve Mehmet Büyüktopaç’ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayın zanlısı Onur Büyüktopaç ise gözaltına alındı.