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Odunluk kavgasında bir aile katledildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 21:09 | Son Güncelleme

Bolu’nun Seben ilçesinde iki aile arasında odunluk nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurulan aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken, iki aileden 2’si ağır olmak üzere toplam 5 kişi de yaralandı.Olay, saat 16.00 sıralarında Bolu’nun Seben ilçesi Çeltikdere köyünde meydana geldi.

Bolu’nun Seben ilçesinde iki aile arasında odunluk nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurulan aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken, iki aileden 2’si ağır olmak üzere toplam 5 kişi de yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Bolu’nun Seben ilçesi Çeltikdere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seben ilçesi Çeltikdere köyünde amca çocukları oldukları öğrenilen Ayhan ile Zeki Büyüktopaç arasında, yaşadıkları evlerin ortasındaki odunluk nedeniyle bulunan husumet bugün kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine iddiaya göre, Zeki Büyüktopaç’ın oğlu Onur Büyüktopaç yanındaki tüfekle, kuzeni Ayhan ile birlikte eşi Emine, oğlu Taşkın, kardeşi Zekiye Büyüktopaç’a arka arkaya ateş etti.
Mermilerin isabet ettiği Emine, Taşkın, Zekiye ve Ayhan Büyüktopaç olay yerinde hayatlarını kaybederken, olay sonrasında çıkan arbedede Ayhan Büyüktopaç’ın babası Mehmet ile yeğeni Soner ve zanlı Onur Büyüktopaç, ağabeyi Mustafa ve babası Zeki Büyüktopaç yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Soner ve Mehmet Büyüktopaç’ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayın ardından köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayın zanlısı Onur Büyüktopaç ise gözaltına alındı.

Olay yerinde inceleme yapıldı
Bolu Valisi Aydın Baruş, Seben Kaymakamı İdil Özdemir, İl Jandarma Komutanı Nadir Çelik, Bolu Cumhuriyet Savcısı Önder Yaman, akşam saatlerinde olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
İncelemelerin ardından açıklama yapan Bolu Valisi Aydın Baruş, "Bu akşam maalesef üzücü bir olay yaşadık. Silahlı kavgada 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Olayın 2 aile arasındaki arazi tartışması yüzünden kaynaklandığını düşünüyoruz. Şu anda hastanede 5 yaralı var. Bunlardan bir tanesi silahla yaralanmış, diğerlerinde ise hayati tehlike taşıyan yok. İlimizde hiç beklemediğimiz bir olay. Vahşet diyebileceğimiz acı bir olay. Seben ilçemizin tarihi boyunca şahit olmadığı bir olay. Meseleleri konuşarak halletmek varken, bu tür şiddet olaylarına başvurmak insanlık dışı bir durum. Olay tüm boyutları ile soruşturuluyor" dedi.

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