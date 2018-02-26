Odunluk kavgasında öldürülen 4 kişi toprağa verildi

Geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen olayda, Seben Çeltikdere köyünde oturan amca çocukları Ayhan ve Zeki Büyüktopaç arasında 2 evin ortasında bulunan odunluk nedeniyle uzun zamandır devam eden husumet yeniden alevlendi. 2 aile arasında kavga çıktı. Kavgada Zeki Büyüktopaç ile oğlu Onur Büyüktopaç tüfek ile ateş açtı. Açılan ateş nedeniyle Ayhan Büyüktopaç ile eşi Emine, kız kardeşi Zekiye ve oğlu Taşkın Büyüktopaç ölürken, yeğeni Soner Büyüktopaç ise ağır yaralandı.

Olayın ardından, kavgaya karışan Onur Büyüktopaç ve babası Zeki Büyüktopaç’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı’ndaki sorguları devam ediyor.

Yaşamını yitirenler bugün toprağa verildi. Bolu merkezde bulunan Siteler Camisi’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ ve yaşamını yitirenlerin yakınları katıldı. Yan yana koyulan 4 tabutun başında kılınan cenaze namazının ardından Ayhan Büyüktopaç ile eşi Emine, kız kardeşi Zekiye ve oğlu Taşkın Büyüktopaç’ın cenazeleri Çıkınlar Mezarlığı’nda toprağa verildi.