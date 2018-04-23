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Odunluk yangını paniğe neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 14:08 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, bir ikametin odunluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu.Edinilen bilgiye göre, İmamağa Mahallesi 1912 Sokak içerisinde Mustafa Gökdemir’e, ait tek katlı ikametin terasında bulunan odunlukta bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi.

Odunluk yangını paniğe neden oldu

Adıyaman’da, bir ikametin odunluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, İmamağa Mahallesi 1912 Sokak içerisinde Mustafa Gökdemir’e, ait tek katlı ikametin terasında bulunan odunlukta bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yaşanan olayda ölen yada yaralanan olmazken odunlukta maddi hasar meydana geldi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Odunluk yangını paniğe neden oldu

Odunluk yangını paniğe neden oldu

Odunluk yangını paniğe neden oldu

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