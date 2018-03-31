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Odunluk yangınında 1 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 23:09 | Son Güncelleme

Bingöl’de odunlukta soba kovasını doldurmaya çalışan bir kişi, çıkan yangında hayatını kaybetti.Olay, merkeze bağlı Aftor Küme evlerinde meydana geldi.

Odunluk yangınında 1 kişi hayatını kaybetti

Bingöl’de odunlukta soba kovasını doldurmaya çalışan bir kişi, çıkan yangında hayatını kaybetti.
Olay, merkeze bağlı Aftor Küme evlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 çocuk babası 35 yaşındaki İsa Hansu, soba kovasını doldurmak için odunluğa girdi. Hansu, kovayı doldurduğu sırada odunlukta bulunan benzin henüz bilinmeyen bir şekilde alev aldı. Dumanların çıktığını ve Hansu’nun alevlerin arasında kaldığını gören komşuları müdahale etmeye çalıştı fakat başarılı olamadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak Hansu yanarak yaşamını yitirdi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Hansu’nun cansız bedeni cenaze aracı ile Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Odunluk yangınında 1 kişi hayatını kaybetti

Odunluk yangınında 1 kişi hayatını kaybetti

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