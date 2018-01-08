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Odunlukta çıkan yangın evin çatısına sıçradı

YAŞAM HABERLERİ | 08.01.2018 20:27 | Son Güncelleme 9 saat önce

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, dede ile torunun bulunduğu tek katlı evin yanındaki odunlukta çıkan yangın evin çatısına sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 11 yaşındaki Tuğba Çelik büyük korku yaşadı.Aşağısoku Mahallesi Haydarlar Sokak üzerinde Süleyman Çelik'e ait tek katlı evin yanındaki odunlukta saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin çatısına sıçradı. Alevleri fark eden Süleyman Çelik, torunu Tuğba Çelik'i yanına alarak evden dışarı çıktı. Komşuların aramasıyla olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında evin çatısı ve odunluk yandı.Yangın nedeniyle büyük korku yaşayan Tuğba Çelik'i 112 Acil ekibi sakinleştirmeye çalıştı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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