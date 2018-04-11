Odunlukta çıkan yangında 2 otomobil ve kamyonet de yandı -2

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde odunlukta çıkan yangında alevlerin sardığı 2 otomobil ve 1 kamyonet de yanarak demir yığınına döndü.

Olay, gece saatlerinde Akyazı Yahyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Nihat Açıkgöz'e ait evin yanında bulunan odunlukta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Açıkgöz ailesi itfaiyeden yardım istedi. Ahşap odunluğunu saran alevler park halindeki 2 otomobil ile bir kamyonete sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin çabasıyla söndürülürken; odunluk, 2 otomobil ve kamyonet yandı. Evin dış cephesi de yangında hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.