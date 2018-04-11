Odunlukta çıkan yangında 2 otomobil ve kamyonet de yandı

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde odunlukta çıkan yangında alevlerin sardığı 2 otomobil ve 1 kamyonet de yanarak demir yığınına döndü.
Olay, gece saatlerinde Akyazı Yahyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Nihat Açıkgöz'e ait evin yanında bulunan odunlukta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Açıkgöz ailesi itfaiyeden yardım istedi. Ahşap odunluğunu saran alevler park halindeki 2 otomobil ile bir kamyonete sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin çabasıyla söndürülürken; odunluk, 2 otomobil ve kamyonet yandı. Evin dış cephesi de yangında hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Bursa'daki okulda dehşet! Polis memuru veli okul müdiresi ve öğretmeni silahla vurdu
Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor
Ünlü iş adamı FETÖ'nün yanında iddiası!
AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama
Suriye'den son durum! Fransız askeri devriyede
8. sınıf kontenjanları açıklandı! İşte MEB'in sitesinden açıklanan okullar ve kontenjanlarının tam listesi
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...
İstanbul'un 300 yıllık sırları gün yüzüne çıktı
Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Bu Habur rezaletini de aşmıştır!
Süpermarket çalışanı genç kızın Kim Kardashian'ı aratmayan hayatı çete çökertti!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum