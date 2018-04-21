“Oflu Hoca Trakya’da” filminin oyuncuları gösterime katıldı

İSTANBUL, (DHA)- “Oflu Hoca Trakya’da” filminin başrol oyuncusu Çetin Altay, Venezia Mega Outlet içerisinde yer alan Venezia Cinens Sinemaları’nda izleyicilerle buluştu. Etkinliğe Çetin Altay’ın yanı sıra filmin yönetmeni Serkan Karaarslan ve yapımcısı Emin Albayrak da katıldı.

Filmde, Trakya’da Oflu Hoca’nın başına gelmeyen kalmıyor diyen Çetin Altay, ortaya çok keyifli bir iş çıktığını söyledi. Altay, “Film 13 Nisan’da vizyona girdi. Galamız çok güzel geçti ve çok kalabalıktı. Lüleburgaz’da bizi çekim süresi boyunca çok güzel ağırlamışlardı. Film ortaya çıktıktan sonra da bize karşı misafirperverlerdi. Filmden çıkan herkes memnun bir şekilde salondan ayrılıyor bu durum da bizi çok mutlu ediyor” dedi.

“İKİ COĞRAFYAYI BİRBİRİYLE HARMANLADIK”

Trakya ve Karadeniz coğrafyasının birbirinden çok farklı olduğunu söyleyen Altay, “İki bölgenin aksanları da birbirinden farklı. Bana Trakya mizahı çok komik gelirdi, Karadeniz’e de mizah cenneti denebilir. Biz bu ikisini birbiriyle harmanladık ve çok keyifli bir iş ortaya çıktı. İki karakter oynamak beden olarak çok yorucu ancak işimiz bu, sadece biraz daha fazla zaman ayırıyorsunuz” diye konuştu.

Venezia Mega Outlet’te filmi izleyenleri sinema salonuna girerek şaşırtan Çetin Altay ve ekibi izleyicilerle fotoğraf çektirdi. Film ekibi ve seyircileri buluşturan etkinlik ziyaretçilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

(FOTOĞRAF-VİDEO)