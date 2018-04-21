HABER

“Oflu Hoca Trakya’da” filminin oyuncuları gösterime katıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 16:17 | Son Güncelleme

  “Oflu Hoca Trakya’da” filminin başrol oyuncusu Çetin Altay, Venezia Mega Outlet içerisinde yer alan Venezia Cinens Sinemaları’nda izleyicilerle buluştu.

“Oflu Hoca Trakya’da” filminin oyuncuları gösterime katıldı

İSTANBUL, (DHA)- “Oflu Hoca Trakya’da” filminin başrol oyuncusu Çetin Altay, Venezia Mega Outlet içerisinde yer alan Venezia Cinens Sinemaları’nda izleyicilerle buluştu. Etkinliğe Çetin Altay’ın yanı sıra filmin yönetmeni Serkan Karaarslan ve yapımcısı Emin Albayrak da katıldı.

Filmde, Trakya’da Oflu Hoca’nın başına gelmeyen kalmıyor diyen Çetin Altay, ortaya çok keyifli bir iş çıktığını söyledi. Altay, “Film 13 Nisan’da vizyona girdi. Galamız çok güzel geçti ve çok kalabalıktı. Lüleburgaz’da bizi çekim süresi boyunca çok güzel ağırlamışlardı. Film ortaya çıktıktan sonra da bize karşı misafirperverlerdi. Filmden çıkan herkes memnun bir şekilde salondan ayrılıyor bu durum da bizi çok mutlu ediyor” dedi.

“İKİ COĞRAFYAYI BİRBİRİYLE HARMANLADIK”

Trakya ve Karadeniz coğrafyasının birbirinden çok farklı olduğunu söyleyen Altay, “İki bölgenin aksanları da birbirinden farklı. Bana Trakya mizahı çok komik gelirdi, Karadeniz’e de mizah cenneti denebilir. Biz bu ikisini birbiriyle harmanladık ve çok keyifli bir iş ortaya çıktı. İki karakter oynamak beden olarak çok yorucu ancak işimiz bu, sadece biraz daha fazla zaman ayırıyorsunuz” diye konuştu.

Venezia Mega Outlet’te filmi izleyenleri sinema salonuna girerek şaşırtan Çetin Altay ve ekibi izleyicilerle fotoğraf çektirdi. Film ekibi ve seyircileri buluşturan etkinlik ziyaretçilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

(FOTOĞRAF-VİDEO)

Erken seçimin en çok merak edilen sorusuydu! Hükümet tartışmalara noktayı koyduErken seçimin en çok merak edilen sorusuydu! Hükümet tartışmalara noktayı koydu
AK Parti erken seçim için harekete geçti!AK Parti erken seçim için harekete geçti!
CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu mu?CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

Survivor canlı yayınında skandal! Bir anda göğüslerini açtı

Survivor canlı yayınında skandal! Bir anda göğüslerini açtı

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Damadın şakası kötü bitti

Damadın şakası kötü bitti

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş

Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.