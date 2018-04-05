"Ofsayt" operasyonunda 7 tutuklama

Kocaeli merkezli 15 ilde yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 67 kişiden emniyette işlemleri tamamlanan 36 kişi adliyeye sevk edilmişti. Şahıslardan 7’si tutuklanırken, 29’u adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Örgüt Faaliyeti Kapsamında Yasadışı Bahis’ oynattıkları belirlenen şahısların yakalanması için başlattığı soruşturmada Kocaeli’nin Gebze ilçesi merkezli 15 ilde düzenlenen "Ofsayt" adlı operasyonda örgüt lideri B.S.’nin de aralarında olduğu 67 şüpheli gözaltına alınmıştı. Türkiye’ye yasadışı bahis sistemini getirdiği iddia edilen şahısların, kazandıkları paralarla aldıkları gayrimenkul ve araçların da aralarında olduğu yaklaşık 109 milyon 555 bin TL değerindeki taşınmaz ve paralara ise el konulmuştu. Gözaltına alınan şahıslardan emniyette işlemleri tamamlanan 36 kişi dün ve önceki haftalarda adliyeye sevk edilmişti. Gebze Adliyesine sevk edilen 36 kişiden 7’si tutuklanırken, 29 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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