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'Ofsayt' operasyonunda yakalanan çetenin 'lider ve mali yapısı' adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 11:26 | Son Güncelleme

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce Kocaeli merkezli yasa dışı bahis çetesine yönelik 15 ilde düzenlenen 'Ofsayt' isimli operasyonda, çetenin lider ve mali yapısından oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 kişi, adliyeye sevk edildi.

'Ofsayt' operasyonunda yakalanan çetenin 'lider ve mali yapısı' adliyede

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce Kocaeli merkezli yasa dışı bahis çetesine yönelik 15 ilde düzenlenen 'Ofsayt' isimli operasyonda, çetenin lider ve mali yapısından oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 kişi, adliyeye sevk edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde; Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Samsun, Denizli, Ordu, Bursa, Malatya ve Aydın'da yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 90 şüpheliye yönelik 23 ve 28 Mart günlerinde eş zamanlı 'Ofsayt' operasyonu düzenlenirken, 67 kişi gözaltına alındı. Çete üyelerinin yasa dışı bahis oynatarak, elde ettiği belirlenen, Adana'daki akaryakıt istasyonu ve restoran, İzmir'deki 3 ambalaj fabrikası ve gayrimenkul firması, İstanbul'daki inşaat ve maden şirketi, Aydın, Muğla ve Eskişehir'deki gece kulüpleri ile yaklaşık 4 milyon 810 bin TL değerindeki 54 araca, 34 milyon 45 bin TL değerindeki ev, tarla ve arsa olmak üzere toplamda 109 milyon 555 bin TL'lik mala el koyuldu. Gözaltına alınan 67 kişi, 3 gün boyunca gruplar halinde Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Çetenin liderleri ve mali yapısında yer alan 11 kişi ise bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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'Ofsayt' operasyonunda yakalanan çetenin 'lider ve mali yapısı' adliyede'Ofsayt' operasyonunda yakalanan çetenin 'lider ve mali yapısı' adliyede'Ofsayt' operasyonunda yakalanan çetenin 'lider ve mali yapısı' adliyede'Ofsayt' operasyonunda yakalanan çetenin 'lider ve mali yapısı' adliyede

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