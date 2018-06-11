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Oğlu cinayetten 15 yıl hapis aldı, avukatı alnından öptü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 14:52 | Son Güncelleme

ANTALYA'da cinayet suçundan yargılanan kendisiyle aynı adı taşıyan oğlu 15 yıl hapis cezası alan Mehmet Çot, sevinçten avukatı alnından öptü.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da cinayet suçundan yargılanan kendisiyle aynı adı taşıyan oğlu 15 yıl hapis cezası alan Mehmet Çot, sevinçten avukatı alnından öptü.
Olay, geçen yıl 12 Şubat günü Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Lokanta işleten Mehmet Çot, işyerinin önünden araçla geçerken toz çıkarttığı gerekçesiyle Sedat Çolak ile tartıştı. Tartışmayı çevredekiler yatıştırdı. Birkaç gün sonra Mehmet Çot ile eşi Selvinaz Çot, nüfus müdürlüğüne gitmek üzere araçlarına binecekleri sırada yanlarına Sedat Çolak ile arkadaşı Mansur Eliballı geldi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet ve eşi Selvinaz Çot darp edildi. Eşiyle hastaneden darp raporu alan Mehmet Çot, kısa süre sonra yolda karşılaştığı arkadaşı Erkan Kuzu'yu da aracına alarak yoluna devam etti. Bu sırada, Sedat Çolak ve Mansur Eliballı ile tekrar karşılaşan Mehmet Çot, Eliballı'nın hakaretine uğradı. Mehmet Çot aracında bulunan av tüfeğini aldığı sırada Sedat Çolak ile Mansur Eliballı kaçmaya başladı. Mehmet Çot'un arkalarından ateş ettiği ikiliden Sedat Çolak, saçmaların isabet etmesi sonucu hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Mehmet Çot tutuklanırken, Erkan Kuzu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Davanın karar duruşması, bugün Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Çot ve avukatı Erman Yüksel Keskin ile tutuksuz sanık Erkan Kuzu'nun avukatı katıldı. İddia makamının mütalaasını okumasının ardından mahkeme başkanı sanık Mehmet Çot'un son sözünü sordu. İstemeyerek böyle bir olay yaşandığı için çok pişman olduğunu söyleyen Mehmet Çot, “Mahkeme heyetinden de özür diliyorum" dedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mehmet Çot'a önce 'kasten insan öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Eylemin ağır tahrik altında işlendiğine kanaat getiren heyet, cezayı 18 yıla indirdi. Yargılamadaki olumlu tavır ve davranışları da takdir indirimi nedeni olarak kabul eden heyet, cezayı 15 yıla düşürdü. Sanık Erkan Kuzu ise üzerine atılı suçu işlemediği sabit görüldüğünden dolayı beraat etti.
Duruşma sonunda 15 yıl hapis cezası alan Mehmet Çot'un ailesi büyük sevinç yaşadı. Oğluyla aynı adı taşıyan baba Mehmet Çot, avukat Erman Yüksel Keskin'i alnından öperken, Çot'un yakınları adliye koridorlarında sevinç çığlığı attı.

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