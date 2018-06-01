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Oğlu ırmakta kaybolan annenin feryadı: Suya girme demiştim

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 20:25 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ırmakta yüzen Ramazan Çalı (19), akıntıya kapılarak kayboldu.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ırmakta yüzen Ramazan Çalı (19), akıntıya kapılarak kayboldu. Çalı'yı kurtarmak isterken akıntıyla sürüklenen Halil Yüksel (31) ise kendi çabasıyla kıyıya çıkarak kurtuldu. Olay yerine gelen Çalı'nın annesi, "Oğlum sana suya girme demiştim" diye feryat etti. Manavgat ilçesi Küçük Şelale mevkiindeki olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Manavgat Irmağı kenarında yürüyen Ramazan Çalı ve 4 arkadaşı yüzmek için ırmağa girdi. 5 arkadaştan 4'ü sudan çıkarken karşı kıyıya gidip tekrar ırmağa atlayan Ramazan Çalı ise akıntıya kapıldı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen Çalı'yı fark eden ve ırmakta balık tutan Halil Yüksel, hemen suya atlayarak yardım etmek istedi. Güçlü akıntı nedeniyle sürüklenen Ramazan Çalı, bir süre sonra gözden kayboldu. Halil Yüksel ise kendi çapasıyla kıyıya çıkmayı başardı. Su yutan ve bitkin düşen Yüksel için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yüksel, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Acil çağrı üzerine gelen polis ve itfaiye ekipleri Manavgat Irmağı'nda arama kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri botlarla su yüzeyinde arama yaparken, deniz polisi ve AFAD'tan da yardım istendi. ANNESİ 'OĞLUM SANA SUYA GİRME DEMİŞTİM' DİYE FERYAT ETTİ Olayı haber alarak gelen Ramazan Çalı'nın annesi, "Oğlum sana suya girme demiştim. Daha geçen gün 2 kişi boğuldu. Neden böyle bir şey yaptın" diye feryat etti. Bir süre sonra fenalık geçiren kadına sağlık ekipleri müdahale etti. Çalı'nın yakınları ise gözyaşları içinde arama çalışmalarını izledi. Ramazan Çalı'yı arama çalışmaları sürüyor.

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