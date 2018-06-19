Oğlu Kuzey Efe'yi öldürüp, pavyona eğlenmeye giden eşi için en ağır cezayı istedi

"Akşam ailece alışveriş merkezine gittik. Ben kızımla eve çıktım. O kişi poşetleri eve bıraktı ve babasının evine zeytinyağı almaya gideceğini söyledi. Dönerken aradı ve kapıyı açmamı söyledi. Arabanın sesini duyduğumda pencereye çıktım ve patinaj çekerek hızla uzaklaştığını gördüm. Sonrasında hastaneye gittiğini öğrenerek gittim. Onun öldüreceğini hiç düşünmemiştim ve daha çok acı çekmemesi için ona bir şey de demedim. İki hafta sonra jandarmaya gidip, itirafta bulunduğunda şok oldum" dedi.

'BU NASIL VİCDAN, BU NASIL BABALIK?'

Adli Tıp Kurumu'ndan geçen hafta gelen rapora göre, Kuzey Efe Ersezgin’in ağız ve burun tıkanmasına bağlı mekanik asfiksi haricinde hiçbir sağlık sorunu bulunmadığını söyleyen Melis Dilan Ersezgin, sonrasında ise kayınpederinden Hüseyin Ersezgin’in telefonunu alarak içindeki bilgilere ulaştığını söyledi. Ersezgin, "Oğlum mekanik asfiksi sonucu yaşamını kaybetmiş. Bunları öğrendikten sonra telefonuna ulaştım ve içindeki fotoğrafları buldum. Oğlumun ölümünden sonra arkadaşlarıyla rakı sofraları kurmuş. Telefondaki tarihleri belli. 32 diş selfiler çekmiş. Pavyona gitmiş masasında kadın oynatmış. Anlamıyorum bu nasıl bir vicdan, bu nasıl babalık? Baba olması için önce vicdanı olması lazım bir insanın. En ağır cezayı almalı. Hapiste en ağır cezayla acı çekmesini istiyorum" diye konuştu.

ERTESİ GÜN PAVYONA GİTMİŞ

Melis Dilan Ersezgin’in annesi Nurten Güven de Hüseyin Ersezgin’in en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi. Torunun 10 aylıkken kızının yanına geldiğini söyleyen Nurten Güven, “Kızım ‘Çocuğum babasız kalmasın’ diyerek bir şans daha vermek istedi. Ama benim kızım evlatsız kaldı. Bize çalışıyorum diyordu geceleri. Bende sevinmiştim düzeldi diye. Ama meğerse sürekli pavyonlara gidiyormuş. Torunumun ölümünün ertesi gün arkadaşlarıyla pavyona gidip eğlenmiş. Kızım hatta pavyondaki kadını buldu. Onlar bile şaşırmışlar duruma. Halay çekmiş eğlenmiş. Bir insanda önce vicdan olacak. Hiç unutmuyorum kızıma da demiş ki 'Vicdanlı yetiştirme oğlumu. Vicdanlı yetiştiriyorsun. Benim gibi acımasız olacak benim oğlum.' Kızım da 'Senin gibi vicdansız yetiştirmeyeceğim' demiş. Çok acımasız bir insanmış. Sağdan soldan borç para alıp pavyona gidiyormuş. Hatta Kuzey Efe'nin ölümünün ertesi günü kızımın babasından 8 bin lira istemiş. Bu caninin en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

