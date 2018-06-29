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Oğlu öldürülen iş adamından, avukata tepki: '5 yıldızlı otele gönderelim

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 15:08 | Son Güncelleme

ANTALYA'da iş adamı İsmail Erten'in oğlu Süleyman Erten'i (30) kaçırdıktan sonra öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Süleyman ve Enes Kabakuşak kardeşler ile babaları tutuksuz sanık Mehmet Kabakuşak, hakim karşısına çıktı.

Oğlu öldürülen iş adamından, avukata tepki: '5 yıldızlı otele gönderelim

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da iş adamı İsmail Erten'in oğlu Süleyman Erten'i (30) kaçırdıktan sonra öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Süleyman ve Enes Kabakuşak kardeşler ile babaları tutuksuz sanık Mehmet Kabakuşak, hakim karşısına çıktı. Sanık avukatının, Mehmet Kabakuşak'ın adli kontrolünün kaldırılması talebine İsmail Erten, "5 yıldızlı otele, tatil köyüne gönderelim. Orada daha rahat eder" diye tepki gösterdi.
Antalya'da, belediye meclisi eski üyesi iş adamı İsmail Erten'in oğlu Süleyman Erten'in 31 Ocak 2017'de kaçırılarak öldürülmesinin ardından Süleyman ve Enes Kabakuşak kardeşler ile babaları Mehmet Kabakuşak gözaltına alındı. Süleyman ve Enes Kabakuşak tutuklanırken, Mehmet Kabakuşak adli kontrolle serbest bırakıldı.
Süleyman Erten'i öldürdükleri öne sürülen 3 sanığın yargılandığı davanın duruşması, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık kardeşler Süleyman ve Enes Kabakuşak, tutuksuz yargılanan babaları Mehmet Kabakuşak, şikayetçi İsmail Erten, taraf avukatları ile yakınları katıldı. İsmail Erten'in avukatı Bahadır Kalaycı, Süleyman Erten'in öldürülmesinin, tutuklu sanıkların babası Mehmet Kabakuşak'ın haber ve bilgisi dahilinde gerçekleştiğini öne sürdü. Telefon görüşmelerinde Erten'in öldürülmeden önce Mehmet Kabakuşak'ın avukatıyla birçok kez görüştüğünü iddia eden Kalaycı, bu kapsamda sanık Kabakuşak'ın da tutuklu yargılanmasını talep etti.
Söz alan Süleyman Kabakuşak suçlu olduğunu, Süleyman Erten'i öldürdüğü için pişman olduğunu söyledi. Enes Kabakuşak ise olayla ilgili, ağabeyine engel olamadığı için üzgün olduğunu, takdiri mahkemeye bıraktığını söyledi. Mehmet Kabakuşak'ın avukatı Fevzi Yarbaş ise müvekkilinin adli kontrolünün kaldırılmasını talep etti. Talebe tepki gösteren İsmail Erten, "5 yıldızlı otele, tatil köyüne gönderelim. Orada daha rahat eder" dedi. Mahkeme başkanı Mutlu Çat ise Erten'in bütün duruşmalarda bu şekilde söz almadan konuştuğunu, bir daha tekrarlaması durumunda duruşma salonuna almayacağını söyledi.
Mehmet Kabakuşak'ın adli kontrolünün kaldırılması talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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Oğlu öldürülen iş adamından, avukata tepki: '5 yıldızlı otele gönderelimOğlu öldürülen iş adamından, avukata tepki: '5 yıldızlı otele gönderelimOğlu öldürülen iş adamından, avukata tepki: '5 yıldızlı otele gönderelim

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