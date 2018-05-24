Oğlu ve torununu öldüren 85’lik sanık, hakim karşısına çıktı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da oğlu ve torununu öldürdüğü iddiasıyla hakkında 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık İsmail Çıldır (85), ilk kez hakim karşısına çıktı. Çıldır, mahkemedeki savunmasında, "Bunları zengin ettim. Ben çalışamaz olunca 'Sen yatıyorsun sana biz bakıyoruz' diyorlardı" dedi.

Olay, 28 Haziran 2017 tarihinde merkeze bağlı Hatip köyünde meydana geldi. İsmail Çıldır, tarlaya gitmek için traktöre binmeye hazırlanan torunu Mustafa Çıldır'ı (34) av tüfeğiyle vurdu. Çıldır, daha sonra kapısını kırıp girdiği odada oğlu Kamil Çıldır’ı (60) yatağında uyurken ateş ederek öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan İsmail Çıldır, tutuklandı, hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'Alt soydan akrabayı kasten öldürmek suçundan' hakkında 2 kez müebbet hapis cezası istenen İsmail Çıldır, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, Çıldır'ın yanı sıra avukatı, gelini ve torunları hazır bulundu.

Sanık İsmail Çıldır, mahkemedeki savunmasında, "Ben çok çalıştım. Bunları zengin ettim. Ben çalışamaz olunca 'Sen yatıyorsun sana biz bakıyoruz' diyorlardı. Kafam bozuk. Günde 8-10 hap kullanıyorum" dedi.

​Duruşmada sanık İsmail Çıldır’ın gelini Seher Çıldır (61) ise "Torunum 'Hayatınız tehlikede bunun ne yapacağı belli olmaz' diyordu. Olay günü kilitli kapıyı kırdı. Torunlarım onu tutup yere yıktı. Beni de vuracaktı. Oğlumu camdan eşimi ise kapının kilidini kırarak vurdu" dedi.

Torunlardan Tuncay Çıldır ise "Karakol Komutanı dahi 'Bu adam tehlikeli, size bir şey yapabilir' dedi. Bu yüzden odaların kapısını kilitliyorduk. Bir gün önce bize 'Evden gidin' diyordu. Olay esnasında ise tüfeği elinden aldığımız zaman bize bağırarak 'Hepinizi öldüreceğim' demişti" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, İsmail Çıldır'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde sağlık raporu alınmasına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

FOTOĞRAFLI

