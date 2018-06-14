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Oğlu yoğun bakımdaki babanın kaçak yol isyanı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 16:40 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 6 gün önce ağır tonaj nedeniyle kantar uygulaması olmayan yolu kullanan Niyazi Katı'nın (29) kullandığı beton mikseri devrildi.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 6 gün önce ağır tonaj nedeniyle kantar uygulaması olmayan yolu kullanan Niyazi Katı'nın (29) kullandığı beton mikseri devrildi. Ağır yaralanan Katı'nın babası Osman Katı, "Ağır tonajlı araçlar kaçak yolları kullanmasın. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın" dedi. 8 Haziran tarihinde Kepez ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde kullandığı beton mikserinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü Niyazi Katı'nın Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesi devam ediyor. Katı'nın eşi Gülsüm, 10 aylık oğlu Osman ve ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor. Oğlunun Kepez ilçesindeki Altınova'da bir beton firmasında çalıştığını söyleyen Osman Katı, "Oğlum, oradan betonu miksere yükledikten sonra yola çıkıyor. Yeniköy'e bir inşaata beton götürüyor. Gidiş istikametinde ise iki yol var. Birisi kantarlı, diğeri kantarsız yol. Mikserin tonajı ağır olduğu için kantarlı yolu tercih etmiyorlar. Oğlum diğer yoldan giderken mikser devriliyor. Biz kazanın ağır tonajdan kaynaklandığını düşünüyoruz. Oğlum şu an yoğun bakımda ve hayati tehlikesi devam ediyor" dedi. Kazadan bir süre önce oğlundan telefon aldığını sözlerine ekleyen baba Osman Katı, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Oğlum, bana istifa edip işten çıktığını söyledi. Neden çıktığını sorunca işin ağır, yorucu geldiğini söylemişti. Zaman zaman gece yarılarına kadar çalıştırıldığını söylemişti. Ben yine de işine devam etmesini istemiştim. Ancak o işe gitmemişti. Firmadan onu aramışlar. Ondan memnun olduklarını, iki gün kafa dinledikten sonra işe gelmesini istemişler. O da işe gitmiş. Daha sonra bu kaza oldu. Bizim isteğimiz sürücülerin kantarlı yolu kullanmaları. Ağır tonajlı araçlar kaçak yolları kullanmasın. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Kantarsız yoldan gitmesini şirket mi istedi, yoksa kendisi mi istedi, bilmiyoruz. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra öğrenebileceğiz. İşverenden de bir şikayetimiz yok."

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