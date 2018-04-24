‘Oğlum evde yok’ diye polisi aradı, terastan bakınca cesedini gördü

Antalya’da aynı evde yaşadığı oğlunu göremeyince polisi arayarak kayıp başvurusunda bulunan yaşlı adam, terastan baktığında aşağıda oğlunun cesediyle karşılaştı. Yaşlı adam olay sonrası uzun süre gözyaşı döktü.
Olay, Konyaaltı İlçesi Pınarbaşı Mahallesi 732 Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce eşinden ayrılan bir çocuk babası 46 yaşındaki İbrahim T.Ö., babasıyla yaşamaya başladı. Bugün sabah saatlerinde evde oğlunu göremeyen baba, polisi arayıp kayıp başvurusunda bulundu. Yaşlı adam, bir müddet sonra terastan bakınca oğlunun yerde kanlar içerisinde olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 122 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İbrahim T.Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay sonrası evin teras katından oğluna bakan baba, uzun süre gözyaşı döktü. Polis, babanın ifadesine başvururken, İbrahim T.Ö’nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İbrahim T.Ö., bugün sabah saatlerinde babası Ahmet T.Ö. ile birlikte yaşadığı 4 katlı apartmanın terasına çıkarak kendisini boşluğa bıraktığı tahmin ediliyor.
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