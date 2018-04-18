“Oğlum zorda bana kimse yardımcı olmuyor” deyip intihar etmek istedi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde hükümet konağı binasına çıkan bir kişi, “Oğlum zorda bana kimse yardımcı olmuyor” diyerek intihara teşebbüs etti.

İddialara göre, Alaplı ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Şaban Y., hükumet konağının ikinci katına çıktı. “Oğlum zorda, kimse bana yardımcı olmuyor” diye bağıran Şaban Y., ardından demir korkulukların arkasına geçti. Bu sırada koridordan geçen vatandaşlar atlayacağı sırada Şaban Y.’yi kolundan tutarak kurtardı.

Maddi yardımda bulunulduğu öğrenilen Şaban Y., polis tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.