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Oğlunu, başından tabancayla vurarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ | 10.02.2018 10:01 | Son Güncelleme

BURSA'da Gürbüz Anlıak (49), tartıştığı oğlu Gökhan Alnıak'ı (25) başına tabancayla 3 el ateşe ederek öldürdü.

Oğlunu, başından tabancayla vurarak öldürdü

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da Gürbüz Anlıak (49), tartıştığı oğlu Gökhan Alnıak'ı (25) başına tabancayla 3 el ateşe ederek öldürdü.
Olay, gece yarısı merkez Yıldırım İlçesi Arabayatağı Mahallesi'nde meydana geldi. Gürbüz Alnıak ile aynı apartmanda yaşayan kufaförlük yapan oğlu Gökhan Anlıak arasında ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gürbüz Anlıak, evdeki tabancasıyla Gökhan Anlıak'ın başına 3 el ateş etti. Gökhan Anlıak kanlar içerisinde yere yığılırken, diğer aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gökhan Anlıak ambulansla kaldırıldığı Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Polis, Gürbüz Anlıak'ı gözaltına alırken, evli ve 3 yaşında engelli bir çocuk babası olan Gökhan Anlıak'ın cesedi, morga kondu.

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Oğlunu, başından tabancayla vurarak öldürdüOğlunu, başından tabancayla vurarak öldürdüOğlunu, başından tabancayla vurarak öldürdüOğlunu, başından tabancayla vurarak öldürdü

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