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Oğlunu cinayete kurban veren anne adalet istiyor

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 11:09 | Son Güncelleme

 İZMİR’in Kemalpaşa ilçesinde garson olarak çalıştığı eğlence mekanında çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürülen Murat Özırmaktepe’nin (28) annesi Kıymet Özırmaktepe, oğlunun suçsuz yere yaşamını yitirdiğini söyleyerek, olayın aydınlatılmasını ve suçluların cezalandırılmasını istedi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Kemalpaşa ilçesinde garson olarak çalıştığı eğlence mekanında çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürülen Murat Özırmaktepe’nin (28) annesi Kıymet Özırmaktepe, oğlunun suçsuz yere yaşamını yitirdiğini söyleyerek, olayın aydınlatılmasını ve suçluların cezalandırılmasını istedi. Acılı anne ölen oğlunun, çocukları olmadığı için aşılama tedavisinin masrafları için gece gündüz çalıştığını vurguladı.

Olay, 20 Haziran’da gece saatlerinde Bağyurdu Mahallesi’nde meydana geldi. Eğlence mekanında hesaba itiraz eden Yaşar Fahri Sert (26) ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine darp edilen Yaşar Fahri Sert, yere düştüğü sırada belindeki tabancayı çekip, ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlar mekanda bulunan A.Ö. (50) ile garson olarak çalışan Murat Özırmaktepe’ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından, ayağından yaralanan A.Ö. ile göğsünden vurulan Özırmaktepe, Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Özırmaktepe, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı. Tartışma sırasında darp edilen Yaşar Fahri Sert, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Sert, sevk edildiği adliyede ‘Kasten öldürme ve kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'OĞLUM ÇOCUK HAYALİ İÇİN ÇALIŞIYORDU'

Olayda yaşamını yitiren gencin annesi Kıymet Özırmaktepe, oğlunun suçsuz yere öldürüldüğünü ve çıkan kavgayla ilgisinin olmadığını söyledi. 4 yıllık evli olan oğlunun, çocukları olmadığı için eşinin aşılama tedavisinin masraflarını karşılamak amacıyla gece gündüz çalıştığını belirten gözü yaşlı anne, "Benim oğlum 4 yıldır evliydi. Çocukları olmadığı için eşi aşılama tedavisi görüyordu. Tedavi masraflarını karşılamak için o eğlence mekanında garson olarak çalışıyordu. O gece hesap yüzünden tartışma çıkmış. Benim oğlum kavgaya hiç karışmamış. Bu diğer çalışanların ifadesinde de belli. Ancak oğlum suçsuz yere silahla vurularak öldürüldü. Ben oğlumun katilnin en ağır cezayı almasını ve adaletin yeri bulmasını istiyorum. Benim oğlum, çocuk hayali için çalışıyordu" dedi.

'SANIĞIN ARKADAŞLARI SİLAHI SAKLAMIŞ'

Oğlunun fotoğrafını öpen anne Özırmaktepe, "Kavga sırasında oğlumu öldüren kişiyi önce darp etmişler. O da yere düştükten sonra silahıyla ateş etmiş. Oğlumu vurmuş. Sonra onun birlikte eğlendiği iki arkadaşı elindeki silahı alarak saklamışlar. Silah annesinin evinde bulundu. Bu kişi oğlumu vurmadığını söylüyor ve suçunu kabul etmiyor. Ben olayın aydınlatılmasını istiyorum. Silahı olay yerinden kaçıranların serbest kalmasına anlam veremiyorum."

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