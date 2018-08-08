Oğlunu evin bacasına zincirle bağladı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da İbrahim Halil Y., oğlu Yusuf Y.'yi (13) oturdukları evin çatısındaki bacaya boynundan zincirle bağladı. Olay, merkez Karaköprü ilçesinin Doğukent Mahallesinde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre, evin çatısındaki bacaya boynundan zincirle bağlanan Yusuf Y.'yi gören bina sakinleri durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine geçen polis, hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı çatıda aç ve susuz şekilde boynunda 1 metre uzunluğundaki demir zincirle bağlı Yusuf Y.'yi buldu. Bitkin şekilde güçlükle zincirden kurtarılan çocuk, kendisini babasının zincirlediğini söylemesi üzerine ekipler, bir süre sonra eve gelen İbrahim Halil Y.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen baba ile oğlu, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Oğlunu bacaya bağlayan İbrahim Halil Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İbrahim Halil Y.'nin evden kaçtığı iddiası ile çocuğunu bağladığı öne sürüldü.
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