Oğlunu kaybeden anne feryat etti: Babana çek gönder fotoğrafı!

"KASK, EKİPMAN YOKTU" Kaza anında midibüste yolcu olarak bulunan Eren Gemici, liseler bölgesinden yokuş aşağı indiklerini sırada motosikletin sağ taraftan geldiğini belirterek, 'Motosiklette iki kişilerdi. Kask filan, ekipman hiçbir şey yoktu. Hızlı geliyorlardı. Bizim şoför de sanırım tam yavaşlamadı, vurunca durdu. Hemen indik, baktık. Çocuğun biri zaten motosiklete ayakları sıkışmış. Sağlık ekipleriyle birlikte motosikleti kaldırdık. Bilinçlerini açık tutmak için konuştum ama birisi sorularımıza cevap vermiyordu' dedi.

DHA'nın haberine göre çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekibiyle itfaiye sevk edildi. Kazada Görkem Şen'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Ahmet Ertuğ Durmuş ise ambulansla hastaneye götürüldü. Savcının incelemesinin ardından Görkem Şen'in cenazesi morga konuldu. Midibüs şoförü Nebi Ataş, polis tarafından gözaltına alındı.

ANNE FERYAT ETTİ: KİMSE BANA YARDIM ETMEDİ



Kazayı duyarak olay yerine gelen annesi ve kız kardeşi ise Görkem Şen'in cansız bedenini yerde görünce polise, yüzünü görmek için yalvardı. Eşiyle ayrı olduğu belirtilen anne, bir taraftan ağlarken, diğer taraftan oğlunun babasına tepki gösterdi.

Oğlunun ölümünden arkadaşlarını da sorumlu tutan anne, ağlayıp kızına seslenerek, 'Babana çek gönder şu fotoğrafı. Çocuğum uyuşturucu kullanıyor dedim, gel yardım et bana dedim, lanet olasıca adam gelmedi. Varsa gazeteci çeksin. Bana yardım edin dedim, kimse bana yardım etmedi' diyerek feryat etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.