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Oğlunu kaybeden anne feryat etti: Babana çek gönder fotoğrafı!

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 09:27 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şehir içi yolcu midibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Görkem Şen (17) yaşamını yitirirken, arkadaşı ise yaralandı. Kaza yerine gelen kızıyla birlikte gelen anne oğlunun yüzünü son kez görebilmek için polise yalvardı. Acılı anne isyan ederek kızına seslendi. 'Babana çek gönder şu fotoğrafı. Çocuğum uyuşturucu kullanıyor dedim, gel yardım et bana dedim, lanet olasıca adam gelmedi. Bana yardım edin dedim, kimse bana yardım etmedi' dedi.

Oğlunu kaybeden anne feryat etti: Babana çek gönder fotoğrafı!

Kaza, gece yarası Manavgatın Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Nebi Ataş'ın kullandığı şehir içi yolcu midibüsüyle, sürücü belgesi olmayan Görkem Şen'in kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan kasksız sürücü Görkem Şen ile arkadaşı Ahmet Ertuğ Durmuş (19) düşerek savruldu.

DHA'nın haberine göre çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekibiyle itfaiye sevk edildi. Kazada Görkem Şen'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Ahmet Ertuğ Durmuş ise ambulansla hastaneye götürüldü. Savcının incelemesinin ardından Görkem Şen'in cenazesi morga konuldu. Midibüs şoförü Nebi Ataş, polis tarafından gözaltına alındı.

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"KASK, EKİPMAN YOKTU"

Kaza anında midibüste yolcu olarak bulunan Eren Gemici, liseler bölgesinden yokuş aşağı indiklerini sırada motosikletin sağ taraftan geldiğini belirterek, 'Motosiklette iki kişilerdi. Kask filan, ekipman hiçbir şey yoktu. Hızlı geliyorlardı. Bizim şoför de sanırım tam yavaşlamadı, vurunca durdu. Hemen indik, baktık. Çocuğun biri zaten motosiklete ayakları sıkışmış. Sağlık ekipleriyle birlikte motosikleti kaldırdık. Bilinçlerini açık tutmak için konuştum ama birisi sorularımıza cevap vermiyordu' dedi.

ANNE FERYAT ETTİ: KİMSE BANA YARDIM ETMEDİ

Kazayı duyarak olay yerine gelen annesi ve kız kardeşi ise Görkem Şen'in cansız bedenini yerde görünce polise, yüzünü görmek için yalvardı. Eşiyle ayrı olduğu belirtilen anne, bir taraftan ağlarken, diğer taraftan oğlunun babasına tepki gösterdi.

Oğlunun ölümünden arkadaşlarını da sorumlu tutan anne, ağlayıp kızına seslenerek, 'Babana çek gönder şu fotoğrafı. Çocuğum uyuşturucu kullanıyor dedim, gel yardım et bana dedim, lanet olasıca adam gelmedi. Varsa gazeteci çeksin. Bana yardım edin dedim, kimse bana yardım etmedi' diyerek feryat etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Antalya motor kazası Görkem Şen

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
AKP gelince düştü rant-makam derdine, MİLLETİN evladı bulaştı esrar,bonzai,eroine
manavgat bölgesinde olduğu türkiyenin hiç bir yetinde yoktur kask ve ekipmansız gezen motorcu, aynız zamanda nerede ise hepsi ehliyetsiz ve plakasız. Ne jandarma ne polis bu konuda bu bölgede çok esnek. insanlar rahat rahat evraksız plakasız trafikten gibi başlıklar atarak 2. el motorlarını satıyorlar.
antalyanın yüzde ellisi böyle.
sezon acılmıştır hayırlı olsun bogulma motor kazası v.s
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