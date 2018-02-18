HABER

Oğlunu kaybettiği kazada viyadükten uçan baba da kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 10:19 | Son Güncelleme

TEM otoyolu Kocaeli Körfez geçişinde arızalanan otomobilini emniyet şeridinde tamir etmeye çalışırken arkadan gelen tırın çarpması sonucu oğlunu kaybeden ve kendisi de viyadükten uçarak ağır yaralanan baba, 11 gündür yaşam mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybetti.6 Şubat’ta Körfez-Hereke TEM otoyolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada, Ümit Azaklıoğlu (25) idaresindeki 34 UJ 0819 plakalı otomobil, Hereke Viyadüğü üzerinde arızalanmıştı.

TEM otoyolu Kocaeli Körfez geçişinde arızalanan otomobilini emniyet şeridinde tamir etmeye çalışırken arkadan gelen tırın çarpması sonucu oğlunu kaybeden ve kendisi de viyadükten uçarak ağır yaralanan baba, 11 gündür yaşam mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybetti.
6 Şubat’ta Körfez-Hereke TEM otoyolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada, Ümit Azaklıoğlu (25) idaresindeki 34 UJ 0819 plakalı otomobil, Hereke Viyadüğü üzerinde arızalanmıştı. Viyadük üzerinde sağ şeride çekilen otomobilden inen Semet Azaklıoğlu (55) aracı tamir etmeye çalıştığı esnada kaza meydana gelmişti. Bahri Ö. idaresindeki 51 KR 446 plakalı traktör yüklü tır sağ şeritteki otomobile arkadan çarpmış, çarpmanın etkisiyle aracın önünde bulunan Semet Azaklıoğlu yaklaşık 15 metre yükseklikteki Hereke Viyadüğü’nden D-100 karayoluna uçarken, tırın çarpmasıyla 200 metre sürüklenen otomobildeki Ümit Azakoğlu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 15 metre yükseklikten düşen Semet Azaklıoğlu ise ağır şekilde yaralanmıştı. Samet Azaklıoğlu’nun viyadükten düşme anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansımıştı.
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Azaklıoğlu, 11 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'de skandal: Öğretmen öğrencisi ile arabada basıldı!

ABD'de skandal: Öğretmen öğrencisi ile arabada basıldı!

PKK'nın ceset ticareti! Bir ceset 100 bin TL

PKK'nın ceset ticareti! Bir ceset 100 bin TL

4 yaşındaki küçük kızın tecavüze uğradığı olayda aileyi çileden çıkaran gelişme!

4 yaşındaki küçük kızın tecavüze uğradığı olayda aileyi çileden çıkaran gelişme!

Soyağacında daha eski tarihlere nasıl gidilir?

Soyağacında daha eski tarihlere nasıl gidilir?

Beyaz Saray: Türkiye Afrin'de kimyasal silah kullanmadı

Beyaz Saray: Türkiye Afrin'de kimyasal silah kullanmadı

İstanbul'da bu sabah! Çorbacıda silahlar konuştu: yaralılar var!

İstanbul'da bu sabah! Çorbacıda silahlar konuştu: yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ordu’da baca yangını

Ordu’da baca yangını

Hafriyat yüklü kamyonda yangın

Hafriyat yüklü kamyonda yangın

Karabük'te yaşlı adam tren altında kalmaktan son anda kurtarıldı

Karabük'te yaşlı adam tren altında kalmaktan son anda kurtarıldı

Tel Abyad'dan Akçakale'ye taciz ateşi

Tel Abyad'dan Akçakale'ye taciz ateşi

Garsonu öldürdükten sonra annesi ile kız kardeşini görmek için evine gitmiş

Garsonu öldürdükten sonra annesi ile kız kardeşini görmek için evine gitmiş

İnşaat işçisine terör propagandasından gözaltı

İnşaat işçisine terör propagandasından gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.