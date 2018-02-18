Oğlunu kaybettiği kazada viyadükten uçan baba da kurtarılamadı

TEM otoyolu Kocaeli Körfez geçişinde arızalanan otomobilini emniyet şeridinde tamir etmeye çalışırken arkadan gelen tırın çarpması sonucu oğlunu kaybeden ve kendisi de viyadükten uçarak ağır yaralanan baba, 11 gündür yaşam mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybetti.
6 Şubat’ta Körfez-Hereke TEM otoyolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada, Ümit Azaklıoğlu (25) idaresindeki 34 UJ 0819 plakalı otomobil, Hereke Viyadüğü üzerinde arızalanmıştı. Viyadük üzerinde sağ şeride çekilen otomobilden inen Semet Azaklıoğlu (55) aracı tamir etmeye çalıştığı esnada kaza meydana gelmişti. Bahri Ö. idaresindeki 51 KR 446 plakalı traktör yüklü tır sağ şeritteki otomobile arkadan çarpmış, çarpmanın etkisiyle aracın önünde bulunan Semet Azaklıoğlu yaklaşık 15 metre yükseklikteki Hereke Viyadüğü’nden D-100 karayoluna uçarken, tırın çarpmasıyla 200 metre sürüklenen otomobildeki Ümit Azakoğlu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 15 metre yükseklikten düşen Semet Azaklıoğlu ise ağır şekilde yaralanmıştı. Samet Azaklıoğlu’nun viyadükten düşme anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansımıştı.
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Azaklıoğlu, 11 gün süren yaşam savaşını kaybetti.
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