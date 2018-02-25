Oğlunu öldüren baba adliyeye sevk edildi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta oğlu İsmail Karakurt'u (29) tabancayla başından vurarak öldüren Ahmet Turan Karakurt (63), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi, 88'inci Sokak'ta 2 katlı evin üst katında yaşandı. Ahmet Turan Karakurt ile oğlu İsmail arasında, evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Turan Karakurt, oğlu İsmail'i tabancayla başından vurdu. Silah sesini duyan mahalle sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, İsmail Karakurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis tarafından gözaltına alınan Ahmet Turan Karakurt emniyete götürülürken, İsmail Karakurt'un cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Ahmet Turan Karakurt, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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