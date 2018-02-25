HABER

Oğlunu öldüren baba adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2018 15:09 | Son Güncelleme

SİVAS'ta oğlu İsmail Karakurt'u (29) tabancayla başından vurarak öldüren Ahmet Turan Karakurt (63), adliyeye sevk edildi.

Oğlunu öldüren baba adliyeye sevk edildi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta oğlu İsmail Karakurt'u (29) tabancayla başından vurarak öldüren Ahmet Turan Karakurt (63), adliyeye sevk edildi.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi, 88'inci Sokak'ta 2 katlı evin üst katında yaşandı. Ahmet Turan Karakurt ile oğlu İsmail arasında, evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Turan Karakurt, oğlu İsmail'i tabancayla başından vurdu. Silah sesini duyan mahalle sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, İsmail Karakurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis tarafından gözaltına alınan Ahmet Turan Karakurt emniyete götürülürken, İsmail Karakurt'un cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Ahmet Turan Karakurt, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Oğlunu öldüren baba adliyeye sevk edildiOğlunu öldüren baba adliyeye sevk edildi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim, Prag'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim, Prag'da yakalandı

AK Parti İstanbul teşkilatlarında 25 başkan için karar verildi!

AK Parti İstanbul teşkilatlarında 25 başkan için karar verildi!

Süleyman Soylu'dan veda gibi sözler: Hakkınızı helal edin

Süleyman Soylu'dan veda gibi sözler: Hakkınızı helal edin

Rusya'dan flaş Suriye açıklaması: Sert biçimde durduracağız

Rusya'dan flaş Suriye açıklaması: Sert biçimde durduracağız

Harekatta bir ilk! Cinderes ve Afrin için hazır bekliyorlar!

Harekatta bir ilk! Cinderes ve Afrin için hazır bekliyorlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kosanlı köyü teröristlerden alındı

Kosanlı köyü teröristlerden alındı

Hastane inşaatı yanında göçük: 1 yaralı

Hastane inşaatı yanında göçük: 1 yaralı

Hakkari’de teröre hep birlikte dur diyelim semineri

Hakkari’de teröre hep birlikte dur diyelim semineri

Asayiş müdürünün durdurduğu otomobilde uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Asayiş müdürünün durdurduğu otomobilde uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Ağaca çarpan otomobildeki sürücü ve eşi öldü

Ağaca çarpan otomobildeki sürücü ve eşi öldü

Ordu’da trafik kazası: 4 yaralı

Ordu’da trafik kazası: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.