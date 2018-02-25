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Oğlunu öldüren baba gözyaşları içinde adliyeye çıkartıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2018 14:09 | Son Güncelleme

Sivas’ta oğlunu öldüren baba, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.Geçtiğimiz gün Şeyh Şamil Mahallesi’nde A.T.K.

Sivas’ta oğlunu öldüren baba, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Geçtiğimiz gün Şeyh Şamil Mahallesi’nde A.T.K. (63), oğlu İsmail K.’yı (29) evde çıkan tartışma sonrası kafasına sıktığı tek kurşunla öldürmüştü. Sivas Emniyet Müdürlüğünde sorgulaması tamamlanan A.T.K., bugün adliyeye sevk edildi. Gözyaşları içerisindeki zanlı, adliye girişinde gazetecilerin sorularına cevap vermedi.
Hayatını kaybeden İsmail K.’nın evi terk eden eşi ile boşanma arifesinde olduğu ve babası ile bu nedenle tartıştıkları iddia edildi.

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