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Oğlunu öldüren baba tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 18:24 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR'de silahlı çatışmaya girdiği oğlu Atır P.'yi  öldüren Ayhan P., “Alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.  Ataşehir'de, dün Ayhan P.

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-ATAŞEHİR'de silahlı çatışmaya girdiği oğlu Atır P.'yi öldüren Ayhan P., “Alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.
Ataşehir'de, dün Ayhan P. İle oğlu Akın P.'nin aralarında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Birbirlerine silahla ateş eden baba oğul, aldıkları yaralar sonucu hastaneye kaldırıldılar.
Ayhan P.'nin oğlu Akın P., hastanede hayatını kaybederken, Ayhan P., hastanedeki tedavisinin ardından polise teslim oldu. Ayhan P., bugün adliyeye sevk edildi.

ALT SOYDAN YAKIN AKRABAYI KASTEN ÖLDÜRMEK SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Ayhan P., savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Mahkeme Ayhan P.'yi, "Alt soydan yakın akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutukladı.

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