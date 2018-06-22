Oğlunu öldüren babaya 15 yıl hapis

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, uyuşturucu kullandığı için tartıştığı oğlu Gökhan Alnıak'ı (25), tabancayla başına 3 el ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Gürbüz Alnıak (49), 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Baba Alnıak, son sözünde, "Oğlumu isteyerek öldürmedim. Kimse oğlunu bilerek öldürmez. Pişmanım" dedi.

Olay, geçen Şubat ayında merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde meydana geldi. Gürbüz Alnıak, aynı apartmanda yaşayan kuaför oğlu Gökhan Alnıak ile iddiaya göre, uyuşturucu kullandığı için tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gürbüz Alnıak, tabancayla Gökhan Alnıak'ı başına 3 el ateş ederek öldürdü. Gözaltına alınan baba, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'alt soydan akrabayı öldürmek' suçundan hakkında 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis' istemiyle dava açılan baba Gürbüz Alnıak'ın karar aşamasına gelen yargılamasına devam edildi. Çıktığı son duruşmada daha önceki ifadelerini tekrarlayan sanık, "Hiçbir baba isteyerek oğlunu öldürmez. Gökhan, uyuştucu kullanıyordu. Tedavide gördü ama sonuç alamadı. Sürekli kendisine ve bize zarar veriyordu. Kuaförlük yapması için iş yeri açtık, burada bazı kişilerle kavga etti. Hatta bir defasında iş yerinin camları kırıldı. Sonrasında Gökhan tabanca taşımaya başladı. Uyarmama rağmen silahı bırakmadı. Olay günü kendisi ile yine tartışmaya başladık. Eli belinde duruyordu. Her an silahı çıkartabilirdi. Tartışma büyüyünce belindeki tabancayı aldım. Kendime hakim olamayıp ona ateş ettim. Çok pişmanım, üzgünüm, canım yanıyor" dedi.

Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, sanığa önce ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası verdi. Tahrik ve sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan heyet, bu cezayı 15 yıla indirip, Gürbüz Alnıak'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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