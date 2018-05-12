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Oğlunu öldüren kişinin babasını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2018 15:59 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Hayati İmer, daha önce oğlu Gökhan İmer'i tabancayla vurarak öldüren ve cezaevine giren Mert Ulaş'ın babası 53 yaşındaki Nuri Ulaş'ı bıçaklayarak öldürdü.

Davut CAN İZMİR, (DHA) İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Hayati İmer, daha önce oğlu Gökhan İmer'i tabancayla vurarak öldüren ve cezaevine giren Mert Ulaş'ın babası 53 yaşındaki Nuri Ulaş'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay bugün saat 12.00 sıralarında Küçükpark yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Hayati İmer, 35 HB 3959 plakalı kamyonetiyle giderken, geçen sene şubat ayında kız meselesi nedeniyle oğlu Gökhan İmer'i (32) tabancayla vurarak öldüren ve cezaevine giren Mert Ulaş'ın (28) babası Nuri Ulaş'ı gördü. Kamyoneti durduran Hayati İmer, yanında bulunan bıçağı çekip Nuri Ulaş'a saldırdı. Vücuduna defalarca bıçak darbesi isabet eden Nuri Ulaş, kanlar içerisinde yere yığıldı. Hayati İmer, taksiye binip olay yerinden kaçarken, olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Nuri Ulaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, Hayati İmer'i yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan Hayati İmer'in olay yerinden kaçarken bindiği taksinin şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şoförün, Bana, bunun oğlu benim oğlumu öldürdü, ben de bunu öldürdüm dedi. Heyecanlı ve paniklemiş gözüküyordu dediği öğrenildi.

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