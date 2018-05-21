HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Oğlunu zincire vurup, işkence yapan babaya dava

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 09:27 | Son Güncelleme

İZMİR'de, M.H.H.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, M.H.H. (11) isimli oğlunu dövüp, ayaklarından zincire vurarak, pencere demirine kilitleyen Suriyeli Mahmoud H.H. hakkında, 'çocuğa karşı eziyet ve çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçundan dava açıldı.
Olay, 2016 yılında, Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Bayraklı sahilinde devriye gezen polis ekipleri, bir çocuğun ayak bileğinde asma kilit ve zincir olduğunu gördü. Adının M.H.H. olduğunu öğrenen polisler, küçük çocuğu polis merkezine götürdü. O dönem 11 yaşında olan M.H.H., zinciri, babasının ayağına bağladığını ve kendisini pencere demirine kilitlediğini söyledi. M.H.H.’nin ifadesi üzerine eve giden ekipler, baba Mahmoud H.H.’yi gözaltına aldı. Bu arada sağlık kontrolü için hastaneye götürülen M.H.H.’nin vücudunda darp izlerine rastlandı. Polis merkezinde verdiği ifadesinde, çocuğunun kendisinden izinsiz evden kaçtığını ileri süren Mahmoud H.H., M.H.H.'yi darbettiğini; ancak zincirle bağlamadığını iddia etti. Emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılan Mahmoud H.H. hakkında, ‘çocuğa karşı eziyet ve çocuğu hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan dava açıldı.
İzmir 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına sanık Mahmoud H.H. katılmadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili avukat Müjgan Bilgen Özen de davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Özen’in katılma talebini kabul ederek, sanık Mahmoud H.H. hakkında, yakalama kararı çıkarılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

PARTNERSosyal medya ikiye ayrıldı: Fotoğraf mı resim mi?Sosyal medya ikiye ayrıldı: Fotoğraf mı resim mi?
Ayvacık açıklarında boğulan 6 Afgan, Kırşehir'de toprağa verildiAyvacık açıklarında boğulan 6 Afgan, Kırşehir'de toprağa verildi
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralıKütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de kırmızı alarm! 950 bin kişilik seçim ordusu

AK Parti'de kırmızı alarm! 950 bin kişilik seçim ordusu

Son dakika: CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde yarışacak milletvekili adayları belli oldu

Son dakika: CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde yarışacak milletvekili adayları belli oldu

Hazal Kaya 'Bekaret testi sahnesi sağlığımı bozdu'

Hazal Kaya 'Bekaret testi sahnesi sağlığımı bozdu'

Survivor tarihinin en büyük ödülünü Acun Ilıcalı açıkladı 'Kazanan takım İstanbul'a gidiyor'

Survivor tarihinin en büyük ödülünü Acun Ilıcalı açıkladı 'Kazanan takım İstanbul'a gidiyor'

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşte Ankara'nın kahramanı! Selde mahsur kalanları tek tek kurtardı

İşte Ankara'nın kahramanı! Selde mahsur kalanları tek tek kurtardı

12 yaşında kaçırılan, 18’indeki 2 çocuk annesi Pelda nasıl öldü?

12 yaşında kaçırılan, 18’indeki 2 çocuk annesi Pelda nasıl öldü?

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Antalya'da eğlence mekanında korku dolu anlar

Antalya'da eğlence mekanında korku dolu anlar

Gaziantep'te dehşet: Sahurda anne ve babasını boğazını keserek öldürdü

Gaziantep'te dehşet: Sahurda anne ve babasını boğazını keserek öldürdü

Kuşadası'nda site havuzunda anneanne ile torunun korkunç ölümü

Kuşadası'nda site havuzunda anneanne ile torunun korkunç ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.