Oğlunun boncuk atan oyuncak tabancasıyla banka soymaya kalktı

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Eski Sanayi Sitesi 676 Sokak üzerindeki bir kamu bankasında 16 Nisan günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market işlettiği öğrenilen 39 yaşındaki Ali S., bankaya müşteri gibi girip belindeki tabancayı çıkararak görevli banka memurundan, iddiaya göre "çocuğum hasta bana 100 bin TL verin" dedi. Elindeki poşete paraları hızlıca konulmasını isteyen Ali S. banka güvenlik görevlilerine de hareket etmemeleri için tehditlerde bulundu. Banka görevlilerinin oyaladığı şahısın bir anlık dalgınlığından yararlanan güvenlik görevlileri müdahale etmek istedi. Kalabalıktan faydalanan şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Durumun polise haber verilmesi üzerine gelen ekipler, banka çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Soygun girişimi sonrası evine giden Ali S. çocuğunun tabancasıyla soygun gerçekleştirmeye çalıştığını eşi ve baldızıyla paylaştı. İddialara göre ise eşi ile baldızının, Ali S.’nin anlattıklarına inanmadığı öğrenildi.