Oğlunun doğum gününde eşi tarafından öldürülen anne toprağa verildi

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ta boşanma davası süren 19 yaşındaki eşi Gizem Eşit'i öldürüp, kayınpederi Vilayet Çiftçi'yi yaralayan 20 yaşındaki Ruhşan Eşit tutuklandı. Ruhşan Eşit'in eşi Gizem'i bir yaşına giren oğlunun doğum gününü kutlama bahanesiyle çağırdığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Arif Taşçı Caddesi, Vilayetler Birliği Kız Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. Ruhşan Eşit, boşanma davası süren ve 1 aydır ailesinin yanında kalan Gizem Eşit ile kayınpederi Vilayet Çiftçi'nin üzerine 36 FF 299 plakalı otomobilin içerisinden av tüfeği ile ateş açtı. Olay yerinden ayrılan Eşit, ardından polise giderek teslim oldu.

Ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve 12 yerine saçma isabet eden Gizem Eşit yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamazken, babası Serbest'in ise el parmağı koptu.

Gizem Eşit'in Kars Fethiye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Gizem Eşit'in ailesi ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze törenine elinde bandajla gelen baba Vilayet Çiftçi'nin ayakkabılarındaki kendi ve kızına ait kan izleri dikkati çekti.