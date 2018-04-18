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Oğlunun gözü önünde öldürülen kadın toprağa verildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 22:01 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI İzmit'te 6 yıldır birlikte yaşadığı Serpil Ertekin'i öldüren Duran Günyeli adliyeye sevk edilirken, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI
İzmit'te 6 yıldır birlikte yaşadığı Serpil Ertekin'i öldüren Duran Günyeli adliyeye sevk edilirken, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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