Oğlunun katilinin babasını öldürdü

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde Hayati İmer, oğlu Gökhan'ı tabancayla vurarak öldüren Mert Ulaş'ın babası Nuri Ulaş'ı (53), bıçaklayarak öldürdü.
Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Küçükpark yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Hayati İmer, 35 HB 3959 plakalı kamyonetiyle giderken, geçen yıl şubat ayında kız meselesi nedeniyle oğlu Gökhan İmer'i (32) tabancayla vurarak öldürüp, cezaevine giren Mert Ulaş'ın (28) babası Nuri Ulaş'ı fark etti. Kamyoneti durduran Hayati İmer, yanındaki bıçağı çekip Nuri Ulaş'a saldırdı. Vücuduna defalarca bıçak darbesi alan Nuri Ulaş, kanlar içerisinde yere yığıldı. Hayati İmer, taksiye kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nuri Ulaş'ın yaşamını yitirdiği belirledi.
Polis, Hayati İmer'i yakalamak için çalışma başlattı. Hayati İmer'in kaçarken bindiği taksinin şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şoförün, "'Bana, bunun oğlu benim oğlumu öldürdü, ben de bunu öldürdüm' dedi. Heyecanlı ve paniklemiş gözüküyordu" dediği öğrenildi.
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