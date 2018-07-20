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Oğlunun vurulduğunu öğrenen baba, kalp krizi geçirip öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 13:01 | Son Güncelleme

MALATYA'da, 2 kişi arasında çıkan kavgada, Oğuzhan Y.'nin av tüfeğini ateşlemesiyle vurulan Burhan Erdoğan'ın yaralandığını duyan baba Mesut Erdoğan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Oğlunun vurulduğunu öğrenen baba, kalp krizi geçirip öldü

MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, 2 kişi arasında çıkan kavgada, Oğuzhan Y.'nin av tüfeğini ateşlemesiyle vurulan Burhan Erdoğan'ın yaralandığını duyan baba Mesut Erdoğan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Alacakapı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Batuhan Erdoğan ile Oğuzhan Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Oğuzhan Y. tarafından ateşlenen tüfekten çıkan saçmalara hedef olan Burhan Erdoğan yaralandı. Bu sırada olayı haber alan ve oğlunun yaralandığını öğrenen baba Mesut Erdoğan kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Mesut Erdoğan, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kavgada yaralanan ve tedavisi süren Batuhan Erdoğan'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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