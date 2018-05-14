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Oğluyla birlikte intihar girişiminde bulanan baba beraat etti

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2018 11:11 | Son Güncelleme

İZMİR’in Narlıdere ilçesinde, ilaç parası bulamadığı için M.H.

Oğluyla birlikte intihar girişiminde bulanan baba beraat etti

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR’in Narlıdere ilçesinde, ilaç parası bulamadığı için M.H. (5) isimli oğlunu yanına alıp, apartmanın çatısına çıkarak, intihar girişiminde bulunan epilepsi hastası Levent H., çocuğunun hayatını tehlike attığı için 'yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla hakkında açılan davadan beraat etti.
Narlıdere'de bulunan Mithatpaşa Caddesi’nde, 2016 yılının Eylül ayında, epilepsi hastası olduğu ve ilaçlarını alacak maddi gücü olmadığı iddiasıyla Levent H., oğlu M.H.'yi alıp, apartmanın çatısına çıkarak, intihar etmek istedi. Daha önce de birçok kez intihar girişimi için binaların çatılarına çıkan Levent H.'yi yine polisler uzun uğraşlar sonucu ikna edip, indirdi. İntihar girişiminden vazgeçen ve oğlunu polislere teslim eden Levent H., bu kez de çatıdan indi. Emniyete götürülüp, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Levent H., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hakkında ‘kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla dava açıldı.
İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Levent H. katılmadı. Duruşmada, mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olduğunu ve cezai ehliyetinin bulunduğunu belirten raporun kendilerine ulaştığını açıkladı. Duruşma savcısı da esasa yönelik verdiği mütalaasında sanığın, çocuğunu da yanına alarak, apartmanın çatısına çıkmasına rağmen çocuğa zarar vermemesi ve polislere teslim etmesi dolayısıyla beraatini talep etti. Sanığın avukatı da mütalaaya katıldıklarını ve müvekkilinin epilepsi hastası olduğunu, ekonomik durumunun iyi olmaması nedeniyle olay günü ilacını kullanamadığı için epilepsi krizi geçirdiğini söyledi.
Mahkeme heyeti, sanık Levent H.'nin intihar girişimi sırasında oğluna zarar vermemesini göz önünde bulundurarak, beraatine karar verdi.

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