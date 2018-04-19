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Oğluyla birlikte kocasını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 15:54 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir kadın ve oğlu, ayrı yaşadığı eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre olay Tekirdağ’ın Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işyerinde meydana geldi.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir kadın ve oğlu, ayrı yaşadığı eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay Tekirdağ’ın Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fesih Y. (52) bir süredir ayrı yaşadığı eşi Emine Y.’nin (45) çalıştığı iş yerine giderek görüşmek istedi. Eşinden ayrıldıktan sonra oğlu Muharrem ile kalmaya başlayan Emine Y. oğlunu arayarak babasının geldiğini, kendisini rahatsız ettiğini ifade ederek yardım istedi.
Annesinin yardım çağrısı üzerine iş yerine giden Muharrem Y. ile babası Fesih Y. tartıştı. Tartışmada iddiaya göre oğlu babasına demir çubukla saldırarak ayağını kırdı. Muharrem Y.’nin ardından iddialara göre aynı demir çubukla Emine Y. de eşi Fesih Y.’ye vurdu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Fesih Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Fesih Y.’nin cansız bedeni önce Çorlu Devlet Hastanesi Morgu’na ardından da kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu’na sevk edildi.
Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan anne ve oğlu ise sorgularının ardından Çorlu Adliyesine sevk edildi.

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